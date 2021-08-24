Aşı olmadan Delta varyantına yakalandı: Aşı yalanlarına ateş püskürdü
Koronavirüs aşısı olmayı reddeden kadın, Delta varyantına yakalandıktan sonra internet üzerindeki Covid-19 aşısı ile ilgili yalan bilgileri başlatanlara ateş püskürdü.
Avustralya’da aşı ve koronavirüs ile ilgili yanlış bilgilere inanan bir kadın Covid-19'a yakalanarak hastaneye kaldırıldı.
Sydney’de yaşayan Lorraine isimli bir kadın internet üzerinden okuduğu bilgilere inanarak aşı olmayı reddetti. Fakat kadın, geçen hafta Covid-19'a yakalandı.
Hastaneye kaldırılan ve virüsün ciğerlerini etkilemesi sebebiyle zor günler yaşayan Lorraine, Facebook üzerindeki aşı karşıtlarına ateş püskürdü.
Eşinin tek doz aşı olduğunu ve bu sebeple hastalığı hafif atlattığını belirten Lorraine, oksijen tüpüyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Lorraine'nin paylaşımı şu şekilde:
"Delta varyantının bir yalan olduğunu ve abartıldığını söyleyen çok sayıda Facebook paylaşımı gördüm. Bu yüzden şu an hastanedeyim. İnsanlık için umudumu yitirmeye başladım. İnsanların yanlış bilgi yayarak insanların acı çekmesi ve ölmesine izin vermesi beni yıktı."
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