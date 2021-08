Aşı karşıtı radyo sunucusu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

ABD'nin Tennessee eyaletinde, aşı çalışmalarını ve maske zorunluluklarını eleştiren bir muhafazakâr radyo sunucusu, Covid-19'a yakalanarak yaşamını yitirdi.

61 yaşındaki radyo sunucusu Phil Valentine'ın ölümü, çalıştığı radyo kanalı SuperTalk tarafından duyuruldu.

We are saddened to report that our host and friend Phil Valentine has passed away. Please keep the Valentine family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/vhXpE7x0oX