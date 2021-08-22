Aşı karşıtı radyo sunucusu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Koronavirüs aşısına karşı açıklamalarda bulunan ABD'li radyo sunucusu Phil Valentine, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
ABD'nin Tennessee eyaletinde, aşı çalışmalarını ve maske zorunluluklarını eleştiren bir muhafazakâr radyo sunucusu, Covid-19'a yakalanarak yaşamını yitirdi.
61 yaşındaki radyo sunucusu Phil Valentine'ın ölümü, çalıştığı radyo kanalı SuperTalk tarafından duyuruldu.
We are saddened to report that our host and friend Phil Valentine has passed away. Please keep the Valentine family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/vhXpE7x0oX— SuperTalk 99.7 WTN (@997wtn) August 21, 2021
Valentine, koronavirüse yakalanmadan önce maske zorunluluğuna ve aşı programına karşı sözleriyle biliniyordu.
Temmuz ayında koronavirüse yakalanan Valentine, Facebook hesabından semptomların "öksürük, yorgunluk ve nefes tıkanıklığı" olduğunu söylemişti. Valentine, koronavirüse yakalandıktan sonra takipçilerinden aşı olmalarını istemişti.
Valentine yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra erkek kardeşi Mark Valentine, "aşılama konusunda daha sesli bir savunucusu olmadığı" için pişmanlık duyduğunu söyledi.
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