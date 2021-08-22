Aşı karşıtı radyo sunucusu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Koronavirüs aşısına karşı açıklamalarda bulunan ABD'li radyo sunucusu Phil Valentine, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2021 Pazar, 11:52
Aşı karşıtı radyo sunucusu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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ABD'nin Tennessee eyaletinde, aşı çalışmalarını ve maske zorunluluklarını eleştiren bir muhafazakâr radyo sunucusu, Covid-19'a yakalanarak yaşamını yitirdi.

61 yaşındaki radyo sunucusu Phil Valentine'ın ölümü, çalıştığı radyo kanalı SuperTalk tarafından duyuruldu.

Valentine, koronavirüse yakalanmadan önce maske zorunluluğuna ve aşı programına karşı sözleriyle biliniyordu.

Temmuz ayında koronavirüse  yakalanan Valentine, Facebook hesabından semptomların "öksürük, yorgunluk ve nefes tıkanıklığı" olduğunu söylemişti. Valentine, koronavirüse yakalandıktan sonra takipçilerinden aşı olmalarını istemişti.

Valentine yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra erkek kardeşi Mark Valentine, "aşılama konusunda daha sesli bir savunucusu olmadığı" için pişmanlık duyduğunu söyledi.



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