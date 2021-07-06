Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi

06 Temmuz 2021 Salı, 09:46

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Barış Plajı’nda yapılan Yüzme Havuzu, Aqua Park ve Barış Plajı ile Dostluk Mesire Alanı arasında halka açılacak olan koyda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyedeki ilgili tüm birimlerle Barış Plajı’nda toplantı yapan Başkan Posbıyık, hazırlıkların Kurban Bayramı’na kadar tamamlanması talimatını verdi.

'TOPLU EĞLENCELERE ALMAYACAĞIZ'

Ereğli halkına aşı olmaları konusunda çağrısını yineleyen Başkan Posbıyık, “İnşallah sonbaharda burada bir gençlik şöleni yapacağız. Tabii bunun için önce herkesin aşı olması lazım. O güne kadar Ereğli’de aşıların bitmesini bekliyoruz. Aşı olmayanları gençlik şölenine almayacağız. Kapılarda sağlıkçılar olacak. Güvenlikçiler olacak. Bir kez daha söylüyorum aşısını olmayan sadece kendisine kötülük yapmıyor. Bize de kötülük yapıyor, diğer insanlara da kötülük yapıyor. Yarın toplu eğlenceler yaptığım zaman aşı olmayanları asla oraya sokmam. Çünkü onlar topluma zarar verecekler. Aşı olmayan bir kişi pozitifini diğer insanlara dağıtır, bu günahın, vebalin altına asla girmem. Onun için eğlence alanlarına insanların aşı olup olmadığını kontrol edip öyle alırız. O bakımdan bütün gençlere, hemşehrilerime sesleniyorum. Lütfen Ereğli’de aşısız insan kalmasın” dedi.