Aşı randevusu alan yurttaşlar aşı olmadan geri döndü

03 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Aşı için randevu alan yurttaşlar yine hastanelerde aşı bulmakta zorlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen günlerde, “BioNTech aşılarında tedarik sorununun yaşanacağı”nı açıklamış, sorunun çözümüne ilişkin ise “Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkıyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum” demişti. Tedarik sorunu yaşanacağını sosyal medyadan öğrendiklerini aktaran Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile sağlığı merkezlerine aşı olmaya gelen yurttaşları geri çevirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

GERGİNLİK YAŞANDI

Dr. Özlem Sezen, “Aşının olmadığını biz de bakanımızın Twitter açıklamasıyla öğrendik. Randevularımız açılmıştı. Sabah, elimizde olan kadarıyla BioNTech aşılarımızı yaptık. Ancak şu an elimizde BioNTech yok. O yüzden randevu alan vatandaşlarımızı geri gönderdik” dedi. Bu nedenle gerginlikler yaşandığını da aktaran Sezen, “‘Randevu açıyorsunuz, aşı yapmıyorsunuz. Madem aşınız yok neden randevu açıyorsunuz?’ gibi tepkiler oldu. Halbuki bizim de bundan hafta sonu haberimiz oldu” bilgisini paylaştı. Sinovac aşılarında şu an bir sorun yaşanmadığını da belirten Sezen, “Bu sorunlarla ilgili bizi önceden bilgilendirseler ve biz de ona göre hazırlık yapsak, her şey daha kolay olur” önerisini getirdi.

TEREDDÜTÜ ARTIRIYOR

Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemür de hastanelerden perşembe gününe kadar aşı randevusu alınamadığını açıkladı. Baytemür, benzer sorunun hastanelerde de yaşandığına dikkat çekerek “Şu anda hastaneler perşembeye kadar randevu veremiyor. Sonrası için ne olacak, bilemiyorum. Aşıyla ilgili yolunda gitmeyen her şey aşı tereddütünü artırıyor. Siz insanlara, ‘Aşı olun’ çağrısı yapıyorsunuz ama sonra birden ‘Aşı yok’ diyorsunuz. Bu sorunların yaşanmaması lazım” tepkisini gösterdi.