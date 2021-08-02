TESK’ten üyelerine aşı farkındalığı genelgesi

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Aşılama konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması için gayret ettiklerini belirten ve 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3 bin 200 odaya uyarıda bulunduklarını kaydeden Palandöken, “Salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır. Bunun için aşı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderdik. Genelgede gelen müşterilere ‘HES kodu’ ile aşı sorgulamasının yapılması hususu da yer alıyor” dedi.

KAPANMAMAK İÇİN AŞI ŞART

Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Uğur Erdoğan da artan vakalara dikkat çekerek aşılanma çağrısı yaptı. Erdoğan, “Kısıtlamalar, hayatımızı her alanda zorlaştırdı. İşlerimiz sekteye uğradı. Bazı işyerlerimizi kapatmak zorunda kaldık ve kazancımızdan olduk. Yeniden evlere kapanmamanın, işyerlerimizi kapatmamanın tek yolu aşı olmak” diye konuştu.