Aşı skandalları devam ediyor: AKP'li 'genç avukat' aşı olduğunu açıkladı
AKP'li isimlerin 65 yaş üstü olmamasına rağmen aşılanması tepkiyle karşılanırken, AKP eski Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata'nın aşı olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama başladı. Aşılama sürecinin başlaması ile tartışmalarda başladı. Öncelik sırasında olmayan AKP'lilerin aşı olması yurttaşların tepkisine neden oldu.
AKP eski Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata'nın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı aşı mesajı gündeme oturdu.
Özata'nın 65 yaş üstü olmaması ve sağlıkçı olmamasına rağmen aşı olması öncelik sırasındaki soru işaretlerini beraberinde getirdi.
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