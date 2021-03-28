Aşı uygulamaları esnafın iş umudunu artırırken zirveye çıkan borç düzeyi korkuttu

28 Mart 2021 Pazar, 04:00

Türkiye ekonomisinde yaşanan krize son bir yıldır eklenen Covid-19 salgını ve bu nedenle uygulanan kısıtlamalar, özellikle esnaf üzerinde büyük tahribata yol açtı. Son dönemde kısıtlamalar azalsa da bu kesimin soruları ve beklentileri araştırmalara yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda, REM People tarafından periyodik hazırlanan “Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi”nin şubat ayı sonuçları da esnafın güncel durumu hakkında dikkat çekici veriler ortaya koydu.

‘TİCARET MORALİ’

Rapora göre küçük esnaf umudunu aşıya bağladı. Aşının yaygınlaşmasına bağlı olarak salgının etkisinin azalacağı beklentisiyle güven ve ticaret endekslerinde genel artışlar yaşandı. Ocak ayında 8.2 olan güven endeksi şubatta 10.2 puana, bu kapsamda 10.5 olan genel yaşam endeksi 14.2 puana çıktı. Ocak ayında 7.3 olan ticaret endeksi de şubatta 9.8 puana çıktı. Ayrıca ticaret endeksinde geçen eylül ayından bu yana devam eden düşüş yerini artışa bıraktı. Ancak esnafın borçluluk durumunda ise yükseliş var. Kredi borcu olmayan esnaf oranı Aralık 2020’de yüzde 55 iken Ocak 2021’de yüzde 49, Şubat 2021’de yüzde 35’e düştü. Raporda bu konuda, şu vurgu yapıldı:

EN YÜKSEK SEVİYE

“Mevcutta kredi borcu bulunan esnafın oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Düşük iş yapma seviyesine sahip olan esnaf, mevcut ödemeler dengesini devam ettirmek adına yüksek faiz maliyetine rağmen kredi kaynağına ihtiyaç duydu. Sahip olduğu borcu ödemekte de zorluk çeken esnaf gelecekte tekrar kredi çekme ihtimali olduğunu belirtiyor.”

TÜKETİCİYE ‘KÜÇÜK İŞLETME’ ÇAĞRISI

TOBB ve Visa, pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek üzere yeni bir kampanya başlattı. “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” sloganlı kampanya, tüketicileri ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet ediyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu KOBİ’lerin ülke ekonomisinin belkemiği olduğunu belirtirken Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel şu vurguyu yaptı: “Bu çağrımızla ‘küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin’ diyoruz.”

