Aşı yerine su enjekte ettiler: Uganda'da 800 kişiye sahte Covid-19 aşısı vuruldu
Doğu Afrika ülkesi Uganda'da en az 800 kişiye sahte yeni tip koronavirüs aşısı yapıldığı bildirildi.
Uganda'da en az 800 kişiye sahte Covid-19 aşısı yapıldı. Sağlık İzleme Birimi Başkanı Dr. Wallen Naamara, yaptığı açıklamada, ülkede artan günlük Kovid-19 vakalarının endişe verici olduğunu belirtti.
Naamara, "Ülkede para kazanma niyetiyle bazı vicdansız kişiler, halkı sahte bir Covid-19 aşısı tatbikatı için kandırdı" dedi.
Ülkede mayıs-haziran arasında en az 800 kişiye sahte aşı yapıldığını ifaden eden Naamara, bazı kişilere aşı yerine su verildiğini söyledi.
2 HEMŞİRE GÖZALTINA ALINDI
Naamara, konuyla ilgili başlatılan soruşturmada iki hemşirenin gözaltına alındığını, bir doktorun da firari olduğunu ifade etti.
Ülkede Covid-19 aşıların ücretsiz olduğunu altını çizen Naamara, halka bu tür ücretli aşılarından uzak durmalarını çağrısında buldu.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede şimdiye kadar 91 bin 355 Kovid-19 vakası görüldü, 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti.
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