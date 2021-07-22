Aşı yerine su enjekte ettiler: Uganda'da 800 kişiye sahte Covid-19 aşısı vuruldu

22 Temmuz 2021 Perşembe, 16:06

Uganda'da en az 800 kişiye sahte Covid-19 aşısı yapıldı. Sağlık İzleme Birimi Başkanı Dr. Wallen Naamara, yaptığı açıklamada, ülkede artan günlük Kovid-19 vakalarının endişe verici olduğunu belirtti.

Naamara, "Ülkede para kazanma niyetiyle bazı vicdansız kişiler, halkı sahte bir Covid-19 aşısı tatbikatı için kandırdı" dedi.

Ülkede mayıs-haziran arasında en az 800 kişiye sahte aşı yapıldığını ifaden eden Naamara, bazı kişilere aşı yerine su verildiğini söyledi.

2 HEMŞİRE GÖZALTINA ALINDI

Naamara, konuyla ilgili başlatılan soruşturmada iki hemşirenin gözaltına alındığını, bir doktorun da firari olduğunu ifade etti.

Ülkede Covid-19 aşıların ücretsiz olduğunu altını çizen Naamara, halka bu tür ücretli aşılarından uzak durmalarını çağrısında buldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede şimdiye kadar 91 bin 355 Kovid-19 vakası görüldü, 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti.