Aşılar için randevu alınacak, özel hastanelerde de aşı yaptırılacak
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 il sağlık müdürlüklerine genelge göndererek, koronavirüs aşılarının özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde de yapılacağını, vatandaşların aşılar için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu verileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin’in 81 il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre; koronavirüs aşıları aile sağlığı merkezleri, kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak aşı uygulama birimlerinde yapılacak. Aşı olacak yurttaşların randevuları MHRS üzerinden verilecek.
Genelgeyle koronavirüs aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk defa özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilmiş olacak. Özel ve kamu hastanelerinin MHRS’ye tanımlanacağı belirtilen genelge şöyle:
“Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastanelerinin hem MHRS’ye tanımlanması hem de kullanıcıların eğitimi için, irtibata geçilecek ve koordinasyonu sağlayacak Hastane MHRS sorumlusu bilgilerinin, özel ve üniversite hastanelerinde görevli TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü) yetkilileri tarafından aktif.saglik.gov.tr adresinde bulunan ‘MHRS Sorumlusu Tanımlama’ ekranına 4 Ocak 2021 saat 17:00’a kadar tanımlanması hususunda; gereğini rica ederim.”
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