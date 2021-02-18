Aşırı kilolu kişilerin beyinlerinin farklı çalıştığı tespit edilidi

18 Şubat 2021 Perşembe, 13:50

İspanya'daki Granada Üniversitesi'nin (UGR) Zihin, Beyin ve Davranış Araştırmaları Merkezi'nden (CIMCYC) araştırmacılar, yıllardır aşırı kilonun vücuttaki etkilerini sinirbilimsel açıdan inceliyor.

International Journal of Obesity'de yayımlanan yeni bir makaleye göre gençler arasında diyetle ani kilo kaybının, beynin yemek yeme isteği ve yemeğin ödüllendirici etkisiyle ilişkili kısımları arasındaki bağlantıyı güçlendirdiği belirtildi.

Bu sonuçlar UGR'nin Uygulamalı Nöropsikoloji ve Psikonöroimmünoloji Araştırma Grubu'nun aşırı kilolu kişilerle normal kilodakilerin yemek konusunda beyinlerinin nasıl farklı çalıştığına ilişkin araştırmalarıyla birlikte değerlendirildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, UGR'nin Kişilik, Değerlendirme ve Psikolojik Tedavi bölümünde öğretim görevlisi ve araştırmanın yazarlarından Raquel Vilar López, aşırı kilolu insanların yemek seçimlerine dair şunları söyledi:

Yemek için en iyi besini seçme konusunda kendilerine iştah açıcı yemekler sunulduğunda, beynin 'tepkisel' devrelerinin ‘düşünsel' devrelerden çok daha fazla çalıştığını gözlemledik.

Aşırı kilolu insanların beyinlerinin bazı noktalardaki bağlantı biçimleri ve serebral korteksin kalınlığı bakımından da farklı olduğu tespit edildi.

Araştırmada sözkonusu farkların yağlı yiyeceklerin fazla tüketilmesiyle ilişkili olabileceği belirtildi. Ayrıca bu farklarla bazı kişilerin belirli bir diyet ve egzersiz programını takip ederek kilo verme konusunda zorlanmaları arasında bir ilişki olabileceği de ifade edildi.