Asistan hekimler yönetmeliğe aykırı olarak uzun süre çalıştırılıyor

09 Şubat 2021 Salı, 06:00

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, asistan hekimlerin aralıksız bir şekilde 36 saate varan mesailerle çalıştırıldığına dikkat çekerek “Bu arkadaşlarımız asistanlıkları yanmasın diye, idarecilerin baskısıyla çalıştırılıyor” dedi. Yapılan uygulamanın nöbet yönetmeliğine aykırı olduğunu vurgulayan Bacaksız, “Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın beslenmesi, mesai saatleri, çalışma koşulları ne Çalışma Bakanlığı ne de Sağlık Bakanlığı tarafından tam anlamıyla denetleniyor” ifadelerini kullandı.

‘HATA RİSKİ ARTIYOR’

Yapılan uygulamanın hasta ve hekim sağlığı açısından da riskli olduğuna dikkat çeken Bacaksız, “Bu sağlığa aykırı bir uygulama. Bir otobüs şoförü 4 saatte bir dinlenir. Biz de insan hayatıyla ilgileniyoruz. En ufak bir dikkatsizlik çok tehlikeli. Bu çalışma koşullarında hata yapma riskleri artırılıyor” dedi.

Avrupa’da mesai saatlerinin 6 saate düştüğü örneğini veren Bacaksız, “Yeterli personel olmadığından hizmet 24 saat yürüsün diye sağlık çalışanlarımız çalıştırılıyor. Yeri geldiğinde biyolojik ihtiyaçlarını bile erteliyorlar. İktidar nitelikli sağlık hizmeti vermek için yeterli sayıda personel görevlendirmelidir. 24 saat hizmet, yeterli sağlık çalışanı sayısıyla, mesai saatleri 8 saati geçmeyecek şekilde olmalı” çağrısı yaptı.

Bacaksız, “Asistan hekimler aslında öğrenmeyle sorumlu kişilerdir. Ama yeterli sayıda uzman hekim olmadığı için onlardan her türlü beklenti oluyor. Pandemi döneminde de onlara uzman gibi görevlendirmeler yapıldı” dedi. Bacaksız ayrıca, sendikalarına başvuracak asistan hekimlerin hakkını aramak için dava açabileceklerini belirtti.