'Aşıya dirençli' denilmişti: Mu varyantı hızını artırmaya başladı

05 Eylül 2021 Pazar, 10:02

Covid-19 vakalarının sayısı 220 milyon 917 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 571 bine, iyileşenlerin sayısı 197 milyon 441 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 708 bini, Hindistan'da 32 milyon 986 bini, Brezilya'da 20 milyon 856 bini ve Rusya'da 6 milyon 993 bini geçti.

MU VARYANTI

Covid-19’a bağlı ölüm sayısının ise yüzde 80 artış gösterdiği belirtilirken Dünya Sağlık Örgütü’nün geçen hafta “yakından izliyoruz” dediği Mu varyantının etkisini ABD’de artırmaya başladığı duyuruldu.

Aşılama, maske ve mesafe sayesinde Delta varyantının etkisinin azaldığı ülkede ise Mu varyantının birçok büyük yerleşim bölgelerinde görülmeye başlandığı duyuruldu. Sözcü'nün aktardığı habere göre, ilk olarak Kolombiya’da tespit edilen ve zaman içinde diğer Güney Amerika ülkeleriyle Avrupa’da da bazı ülkelerden görülen Mu varyantının 47 ABD eyaletinde tespit edildiği açıklandı.

Newsweek dergisinde yer alan haberde henüz Nebraska, Vermony ve Güney Dakota eyaletlerinde Mu varyantı tespit edilmediği duyuruldu. B.1.621 kod adıyla bilinen ve bu yılın Ocak ayında Kolombiya’da tespit edilen Mu varyantının 4 Eylül verilerine göre 47 eyalette görüldüğü belirtildi.

Resmi verilere göre nüfusa oranla en çok Mu varyantı vakasının Alaska’da görüldüğü belirtilirken 3837 örnekten 139’unun Mu varyantı olduğu belirtildi. Bu sayının ise toplam vakaların yüzde 4’üne denk geldiği aktarıldı.

EN ÇOK KALİFORNİYA'DA VAR

Yetkililer en çok Mu vakası sayısının ise Kaliforniya’da tespit edildiğini açıkladı. 139 bin 930 numuneyi inceleyen uzmanlar bunlardan 232’sinin Mu varyantı olduğunun altını çizdi. Fakat yetkililer bu vaka oranının toplam vaka sayısının yüzde 1’inden daha az bir seviyede olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, bu haftanın başında Mu varyantını yakından izlediklerini açıklamış ve uluslararası kamuoyunda endişe yaratmıştı.

Henüz çok az bölgede görülen Mu varyantı ile ilgili ABD’den de dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Geçen hafta içinde ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık danışmanı Dr. Anthont Fauci, Mu varyantının henüz baskın virüs olmadığını duyurmuştu. Fauci, “Mu varyantı şu an ABD’ye acil bir tehdit değil” demiş fakat sağlık yetkililerinin bu varyantı yakından izlediklerinin de altını çizmişti.

"AŞIYA DAYANIKLI OLABİLİR"

Dünya Sağlık Örgütü, "aşıya dayanıklı" hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıklamıştı.

İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa'da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü, "Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

DÜNYADAKİ GELİŞMELER

ABD'nin üst düzey sağlık kuruluşlarının yetkilileri, Beyaz Saray'ı, salgına karşı daha iyi koruma sağlamak için Amerikalılara yapılması planlanan üçüncü doz aşılarda gecikme yaşanabileceği konusunda bilgilendirdi.

Fransa'da salgınla mücadele kapsamında bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı karşıtları, hükümeti protesto etmek için bir kez daha sokaklara döküldü.

Pakistan'da yetkililer, 1 Ekim’den itibaren hava yolu ulaşımında aşı sertifikasının zorunlu olacağını açıkladı.

Bangladeş'te salgınla mücadelede zayıf düşen sağlık sisteminin, dang humması vakalarındaki keskin artışla uğraşmak zorunda kaldığı belirtildi.

Son 24 saatte 20 kişinin virüse yakalandığını açıklanan Yeni Zelanda'da hastanede tedavi gören 90 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece ülkede aylar sonra Kovid-19 kaynaklı can kaybı kayıtlara geçti.

Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışan ve Kovid-19'a yakalanan bir sporcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen'in Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.