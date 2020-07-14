Aşk 101'de sürpriz gelişme

İlk sezonu ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu’nun Instagram’da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Meriç Acemi'nin hikayesini yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda artık Hakan Muhafız dizisinin de yönetmenliğini yapan Gönenç Uyanık oturacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2020 Salı, 22:20
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Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı’nın yer aldığı Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandı.

Meriç Acemi'nin hikayesini yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda artık Hakan Muhafız dizisinin de yönetmenliğini yapan Gönenç Uyanık oturacak. İlk sezonun yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer birlikte yapmıştı.


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