Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran 'Kırmızı Oda' dizisinin kadrosuna dahil oldu
"Kırmızı Oda" dizisinin 17'nci bölüm fragmanı yayımlandı. Dizinin yeni bölümünde Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran konuk oyuncu olarak yer alacak.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve TV8 ekranında izleyiciyle buluşan "Kırmızı Oda" dizisine iki konuk oyuncu geliyor.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı dizinin bu akşam (25 Ocak) yayımlanacak 17'nci bölümünde, Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran konuk oyuncu olarak yer alacak.
Dizide Aslıhan Gürbüz, Kumru karakterini canlandıracak. Kızı ve eşiyle birlikte mutlu bir aile yaşantısı olan Kumru, ailesiyle birlikte gittiği bir büfede yaşadığı krizin ardından eline geçirdiği bıçakla restorandaki bir adama saldırınca hayatı alt üst olacak.
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