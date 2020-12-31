Astsubaylar o kanalı özür dilemeye çağırdı: Alaycı ifadeleri kınıyoruz

31 Aralık 2020 Perşembe, 10:56

Gökçekler'e ait Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında, yorumculardan Sinan Engin'in askerlere yönelik alaycı ifadeler kullanmasına karşı Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ndan (TEMAD) sert bir açıklama geldi.

TEMAD Genel Başkanı Hamza DÜRGEN, dün sosyal medya hesabından "saygısız ve incitici ifadelerle ilgili gerekli işlemin başlatıldığını" açıklamıştı.

Bugün ise TEMAD'ın resmi internet sayfasından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Vatanı ve canı pahasına mücadele eden hiçbir asker, hiçbir astsubay ‘evden yediği fırçadan kaçmak’ için oralarda bulunmamaktadır" denilen açıklamada, Beyaz TV'ye tekzip yayınlama ve özür dileme çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Beyaz TV isimli televizyon kanalında 27 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Beyaz Futbol” adlı spor programda yorumcu Sinan Engin’in, diğer yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’ya hitaben “Seni kime benzetiyorum biliyor musun? Hani bu askerideyken başçavuşlar vardı, anladın mı, evde fırçayı yerler, gelip bize bağırırlardı” şeklinde başlayıp, yine aynı yakışıksız üslupla devam eden düşünce ve basın özgürlüğü sınırlarını aşan konuşmaları üzülerek öğrendik.

Askerlik mesleği vatanı savunmak gibi kutsal bir amaç için yapıldığı için milletimizin hassas olduğu, alay ve eğlence konusu edilmemesi gereken bir meslektir. Hele hele vatanı, milleti, bayrağı, toprağı uğruna seve seve en çok gazi ve şehit veren kahraman astsubaylar için bu saygısız ifadelerin kullanılması binlerce muvazzaf, sözleşmeli, emekli astsubay meslektaşlarımızı ve ailelerini rahatsız etmiş ve incitmiştir.

Şu anda dahi gerek yurt içinde vatanın her karış toprağında, gerek yurt dışında Irak’ta, Suriye’de, Libya’ da, her tür hava ve arazi şartlarında vatanı ve canı pahasına mücadele eden hiçbir asker, hiçbir astsubay ‘evden yediği fırçadan kaçmak’ için oralarda bulunmamaktadır.

Talihsizlik olarak değerlendirdiğimiz ve art niyetli olmadığına inanmak istediğimiz, bu tür alaycı ifadeleri kınıyor ve söz konusu televizyon kanalını bu konuda bir tekzip yayınlayıp, özür dilemeye davet ediyoruz.”