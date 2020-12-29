O 'futbol' programında yine tepki çeken sözler: "Her yayında farklı bir kesimi inciten bu adamların derdi nedir?"

29 Aralık 2020 Salı, 13:55

Gökçeklere ait Beyaz TV ekranlarında yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, yine tepki çeken sözler sarf edildi.

Daha öncede birçok kez çeşitli gaf ve skandallara imza atılan, seviyenin sık sık düştüğü programda, yorumculardan Sinan Engin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan astsubayları alaya alan sözler sarf etti.

Engin'in sözlerinin Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu diğer yorumcular tarafından kahkahalarla karşılandığı görüldü.





CHP'DEN TEPKİ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, astsubayların alaya alındığı programa Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Sarıbal, "Abuk sabuk benzetmelerle her yayında farklı bir kesimi inciten, hakaret eden bu adamların derdi nedir, anlayan var mı?" diye sordu.