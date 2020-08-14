Asya ülkelerinin koronavirüs bilançosu açıklandı

14 Ağustos 2020 Cuma, 11:10

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini hala sürdürmeye devam eden koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 757 bin 471’e yükseldi. Asya ülkelerinden; Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 287 bin 300’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 153 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN’DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 461 BİN 542

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 461 bin 542’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 48 bin 153 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 751 bin 846 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN’DA VAKA SAYISI 101 BİN 848

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 101 bin 848’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1269 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 78 bin 633 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 132 BİN 816

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 968 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 132 bin 816 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 87 bin 558 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER’DE TOPLAMDA 147 BİN 526 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler’de ise salgında toplamda 147 bin 526 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 70 bin 387 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 426 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.