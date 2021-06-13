Ata Demirer'in, Fatih Terim taklidi sosyal medyada çokça paylaşıldı

Ünlü komedyen Ata Demirer, Fatih Terim'in taklidini yaptı. Video sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni aldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2021 Pazar, 15:44
Ata Demirer'in, Fatih Terim taklidi sosyal medyada çokça paylaşıldı
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Ata Demirer Galatasaray ile sözleşmesi biten Fatih Terim'in taklidini yaptı. 

İşte yarım saatte 123 bin görüntülenme sayısısına ulaşan o video: 

 


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