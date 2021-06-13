Ata Demirer'in, Fatih Terim taklidi sosyal medyada çokça paylaşıldı
Ünlü komedyen Ata Demirer, Fatih Terim'in taklidini yaptı. Video sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni aldı.
Ata Demirer Galatasaray ile sözleşmesi biten Fatih Terim'in taklidini yaptı.
İşte yarım saatte 123 bin görüntülenme sayısısına ulaşan o video:
?? Ata Demirer’den, Fatih Terim taklidi! pic.twitter.com/9m7tiEamT3— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) June 13, 2021
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