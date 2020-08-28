Atabay: Yapılmadık yol bırakmayacağız

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ulaşımını sağlıklı bir şekilde karşılamak amacıyla yapılan planlamalar doğrultusunda yol yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.

İZMİR / Cumhuriyet
28 Ağustos 2020 Cuma, 07:50
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Belediye ekipleri, Hisar ve Fevzipaşa Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik işleri müdürlüğü personelleri sokaklarda bulunan çöp kovalarını temizleyip boyama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz, yapılan planlamalar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiriyor, Hisar Mahallesi’nde çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Kentimizde yapılmadık yol bırakmayacağız” dedi.


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