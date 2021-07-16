Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi

16 Temmuz 2021 Cuma, 21:26

Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK toplantı salonunda gerçekleştirilen Atakaş Hatayspor Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan ve yönetimi güven tazeledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda Divan Başkanı Murat Hayzaran'ın gündem maddelerini sıralamasının ardından, Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan faaliyet raporunu okudu.

Hatayspor'un yaklaşık 5 yıl önce köklü bir yapılanmaya gittiğini belirten Başkan Tazeaslan "Kulübümüz her sezonda bir önceki başarısını perçinlemiş ve sonunda ait olduğu Süper Lig'e kavuşmuştur. Süper Lig'de ilk sezonda kazandığımız başarı asla tesadüf değildir. Bu başarı ayakları yere basan, ne istediği bilen bir yapılanmanın sonucudur" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste halinde seçime gidilen kongrede, mevcut Başkan Nihat Tazeaslan genel kurul üyelerinin oyları ile yeniden başkan seçildi.