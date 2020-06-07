Atakum’da Türk İşaret Dili Akademisi kuruldu

07 Haziran 2020 Pazar, 19:41

Dezavantajlı bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projeleriyle dikkat çeken Atakum Belediyesi, Türk İşaret Dili’ni kullanabilen yurttaşların sayısını artırabilmek ve işitme engelli bireylerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilgileri Türk İşaret Dili ile anlatan özel videolar içeren bir uzaktan eğitim platformu kurdu.

Atakum Belediyesi ve Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün ortaklığında oluşturulan Türk İşaret Dili Akademisi, yerel yönetim tarafından oluşturulan, herkesin erişimine açık ve ücretsiz eğitim modülleri sunan Türkiye’nin ilk platformu oldu. www.tid.atakum.bel.tr adresinde ulaşılabilen online platformda Türk İşaret Dili’nin öğrenmek isteyen yurttaşlar için dört seviyeli eğitim modülünün yanı sıra işitme engelli yurttaşların yaşamlarını kolaylaştıracak özel videolar bulunuyor. Örneğin engelli raporu almak isteyen yurttaşlar, Türk İşaret Dili Akademisi’nin internet sitesine ulaşarak ilgili prosedürü Türk İşaret Dili ile anlatan bu içerikleri izleyerek bilgi edinebiliyor.

İŞİTME ENGELLİLER GÖNÜLLÜ OLARAK HAZIRLADI

Online platformu, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı’nda kullanıma açtıklarının altını çizen Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Tugay Kurtgözlü, “İşitme engellilerin en büyük problemi iletişim oluyor. Bu akademi, kendi sorunlarına çözüm arayan işitme engelli arkadaşlarımızın ortaya çıkardığı bir proje. Gönüllü olarak bir araya geldiler. Neler yapabilirizi konuştuk, tartıştık ve projemizi ortaya çıkardık. Koronavirüs süreci öncesinde Atakum Belediyesi’nde örgün eğitim ile Türk İşaret Dili Eğitimleri veriyorduk. Fakat virüs tedbirleri nedeniyle bunlar yarım kaldı. Bu durum online eğitim platformunu bir an önce hareket geçirme planlarımızı hızlandırdı. Sanal eğitim platformumuzda Türk İşaret Dili’ni öğrenmek isteyenlere 4 seviye eğitim vereceğiz” diye konuştu.

‘İŞARET DİLİ 20 GÜNDE ÖĞRENİLEBİLİR’

Sanal akademide eğitimlerin yanı sıra videolu Türk İşaret Dili Sözlüğü’nün de yer aldığını belirten Kurtgözlü, “Video sözlük ilk etapta 200 kelime ile başladı. Zaman içerisinde önce bin 500 ve ardından Türk İşaret Dili’nin sahip olduğu 3 bin kelimenin tamamının videoları online akademimizde yer alacak. Eğitimi düzenli takip eden bir bireyin Türk İşaret Dili’ni 20 günde temel düzeyde öğrenmesini öngörüyoruz. Bunların yanı sıra işitme engelli bireylerin gündelik yaşamda zorlandığı konularda sıkça sorulan sorular bölümü bulunacak. Engelli raporu almak isteyen bir yurttaş, Türk İşaret Dili ile oluşturulan videoyu izleyerek tüm süreç hakkında bilgilenebilecek” dedi.

‘İLETİŞİM SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETECEK’

Online eğitim platformun kurulması sürecinde kendilerine destek sunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye teşekkür ettiklerini belirten Kurtgözlü, “Türk İşaret Dili, 2007 yılında resmi olarak tanındıktan sonra bu alanla ilgili çok sayıda eğitim çalışması yürütüldü. Bu süreç, işitme engelli olmayan ancak farkındalık sahibi bireylerin Türk İşaret Dili’ni öğrenmeye yönelmelerine büyük katkı sağladı. Günümüzde birçok insan, Türk İşaret Dili’ni öğreniyor fakat pratik yapamadığı ve yeterli kaynağa erişemediği için öğrendiklerini unutuyor. Kullanıma sunduğumuz www.tid.atakum.bel.tr adresindeki Türk İşaret Dili Akademisi, bu dili öğrenmek isteyen bireyleri destekleyecek, öğrendiklerini kalıcı hale getirebilmelerine olanak tanıyacak. Sonuç olarak da işitme engelli bireylerin iletişim sorununa çözüm üretecek” ifadelerini kullandı.