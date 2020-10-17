Atatürk için bedenleriyle set çektiler

17 Ekim 2020 Cumartesi, 11:33

Bolu Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan Paşaköy alt geçidindeki duvarlara yapılan devlet büyüklerinin resimleri sürücülerin dikkatlerini dağıttığı gerekçesiyle Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından silinmek istendi. Bazı vatandaşlar ise Atatürk'ün resminin olduğu duvarın önüne bedenleri ile set çekerek resmin silinmesine engel oldu.

Edinilen bilgiye göre karayolları ekipleri aralarında Atatürk, Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit, Adnan Menderes, Turgut Özal, Süleyman Demirel, İsmet İnönü, Necmettin Erbakan gibi Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, siyasi parti liderliği yapmış isimlerin resimlerini silmek için alt geçidi kapattı. Çevrede bulunan vatandaşlar Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan’ın resimlerinin boyayla kapatıldığını görerek belediye ve emniyet ekiplerine haber verdi.

Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir olay yerine giderek çalışmaya engel olmak istedi. Bazı vatandaşlar ise Atatürk'ün resminin olduğu duvarın önüne set çekerek resmin silinmesine engel oldu. Bunun üzerine karayolları ekipleri çalışmaları durdurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından vatandaşların Atatürk resminin olduğu duvarın önündeki fotoğraflarını paylaşarak "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Bolu’da vatandaş Karayolları ekiplerince boyanarak kapatılmaya çalışılan Atatürk resminin önüne set oldu, boyanmasına engel oldu!" dedi.