'Atatürk' ismine soruşturmaya CHP'den sert tepki: "Katar emirinin ismini versek parka sorun çözülür mü acaba?"
Millet bahçesine Atatürk'ün ismini verdiği gerekçesiyle soruşturma açılan CHP'li Fındıklı Belediyesi'ne bir destek de CHP'li Orhan Sarıbal'dan geldi. Soruşturmaya tepki gösteren Sarıbal, "Atatürk mü yoksa Kazım Koyuncu'nun mu ismi rahatsız etti? Katar emirinin ismini versek parka sorun çözülür mü acaba?" dedi.
Geçmiş dönemde İller Bankası'ndan alınan krediyle inşa edilen millet bahçesine CHP'li Fındıklı Belediyesi, "100. Yıl Atatürk Parkı" ismini verdi. Söz konusu isim değişikliği ve tabela için harcanan ücret gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, söz konusu soruşturmaya sert sözlerle tepki gösterdi.
Fındıklı Belediyesi'nin, "Geçmiş dönem İller Bankası kredisiyle inşa edilen Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi’nin 100. Yıl Atatürk Parkı ve Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat evi olarak değiştirilmesiyle ilgili Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimize İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı" şeklindeki bilgilendirmesini paylaşan Sarıbal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik baskıları hatırlatarak tepki gösterdi.
"İstanbul Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'ndan sonra Fındıklı Belediyesi'ne de "soruşturma gerekçesi" uydurmuşlar" diyen CHP'li Orhan Sarıbal, "Atatürk mü yoksa Kazım Koyuncu'nun mu ismi rahatsız etti? Katar emirinin ismini versek parka sorun çözülür mü acaba? Halk belediyeciliğinin, Fındıklı Belediyesi'in yanındayız" dedi.
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