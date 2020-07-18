'Atatürk Kent Ormanı' isminin başına 'Hacıosman' eklenmesinde gerekçe: "Ayvansarayi'nin kitabında geçiyor"

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Belediye Meclisi'nde, Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ta açılışını yaptığı Sarıyer'dekiHacıosman Korusu isminin “Atatürk Kent Ormanı” olması kabul edilmedi. AKP ve MHP'lilerin oylarıyla 'Atatürk' isminin başına 'Hacıosman' eklendi. Böylece korunun adı "Hacıosman Atatürk Kent Ormanı" oldu. 'Atatürk isminin başına 'Hacıosman' eklenmesine gerekçe olarak, insanların bölgeyi 1821 yılından beri "Hacıosman" adıyla bildiği ve tarihinin Hüseyin Ayvansarayi’nin Hadikatü'l-Cevami kitabında geçmesi gösterildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi için hazırlanan komisyon raporda, kent ormanına tek başına "Atatürk" isminin verilmesine karşı çıkılırken şu gerekçeler ileri sürüldü:

KADİM İSİM KORUNMALI: Yöre insanları ile birlikte yöre dışındaki insanlar tarafından da bilinen mevkii ve bölge isminin yok olmaması için, kadimden gelen isimle birlikte anılması gerektiği...

İSMİ KARIŞTIRILIR: Belediye sınırları içinde aynı ad veya numara birden fazla mahalle mevki verilemez hükmü gereği ve yine belediye sınırları içinde bulunan benzer isimlerde olduğu gibi Florya Atatürk Ormanı, Belgrad Ormanı Atatürk Arboretumu gibi mevki ismiyle anılması gerektiği...

NEREYE AİT OLDUĞU BİLİNMEZ: Yine Atatürk isminin tek başına kullanılması dunumunda, kullanılan ve hangi bölgeye ait olduğunun bilinmesi mümtün olmadığından bölge, ilçe, semt veya mevkii adıyla birlikte anılması halinde nereye ait olduğunun bilinebileceği gerçeği bilinmektedir...

HADİKATÜ'L CEVAMI KİTABINDA VAR: İsimlendirilmesi istenen mevki adı 1828 senesinden beri var olduğu ekli varakadan Hüseyin Ayvansarayi’nin Hadikatü'l-Cevami kitabında yazılmaktadır. Bölge Hacıosman Mevkii, Hacıosman Bayırı vs. gibi isimlerle anılmakta ve bilinmektedir.

Hacıosman isminin değiştirilmesine karşı çıkan komisyon ve Belediye Meclisi daha önceden Habitat Parkı isminin “Darüldebai Parkı”, Cendere Caddesi isminin “Azerbaycan Caddesi” gibi birçok park ve cadde ismi değiştirilmesini kabul etmişti.