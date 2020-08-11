Atatürk'e ettiği hakaretlerle bilinen Tezcan, bu kez de İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara küfür etti

11 Ağustos 2020 Salı, 17:34

AKP Kadın Kolları Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’a hakaret içeren yazısı nedeniyle 81 ilde suç duyurusunda bulunmasının ardından tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Atatürk'e ettiği hakaretlerle bilinen Fatih Tezcan, yandaş gazete yazarı Dilipak'a destek çıkarak, İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara, sosyal medya hesabından küfür ve hakaretlerde bulunduğu paylaşımlar yaptı.

"DİLİPAK GİBİ MÜSLÜMAN KARDEŞ"

Tezcan, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan Vatan Partisi'nin videolu Twitter paylaşımını alıntılayarak, İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenler için 'fahişe' ifadelerini kullanan Dilipak için “Kemalist Vatan Partisi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı duruyor ama Ak Parti savunuyor, üstelik Ak Parti Dilipak gibi bir müslüman kardeşini mahkemelerde süründürmeye hazırlanıyor. Buyrun bakalım. İbretlik bir durum. Çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonraki paylaşımında İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara küfür eden Tezcan, " İstanbul Sözleşmesi şöyle iyi böyle kötü bi s.ktirin gidin yeter be! 1 sene önce yanıma alabildiğim kızım sırf örtündü ve imam-hatibe gidecek diye anası tarafından kaçırılmış, bana 1 soru sormadan okula yazılmış, hâlâ gevezelik! Ocağına ateş düşmeden konuşan O… Çocuğudur" dedi.

KÜFÜR ETTİĞİ TWEETİ SİLDİ YENİDEN TWEET ATTI

Tezcan, 14 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktığı bir konuşmasını hatırlatarak, küfürlü paylaşımını sildiğini belirtti. “Sildim twiti” diyen Tezcan şu ifadeleri kullandı:

Üsluplusu burada ama karşımızda İslâm'dan, namustan, nesilden bahsettiğimizde, bunların parayla, ihaleyle, siyasetle ilgisi yok diye yüz çeviren, Stratejik Ak Partizanlar var. Bunların ilahları Para, Menfaat ve Nüfuz olmuş. Bunlar normal konuşmaktan anlamıyorlar.