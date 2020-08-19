Atatürk'e hakaret eden AKP'li ihraç ediliyor

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

İl Başkanı Aksu açıklamasında, “Parti üyemiz Hasan Uzunlar, kamuoyunun da malumu olduğu üzere, sosyal medyada gerçekleştirdiği birtakım paylaşımlar sonrası, Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi Grup Başkanvekiliği görevlerinden alınmıştı. Cumhur İttifakı kurduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi hakkında ve öncesinde Atatürk hakkında, parti kuruluş ilkeleri ve politikalarına aykırı değerlendirmelerinin yer aldığı paylaşımlarla ilgili; İl Yönetim Kurulumuz, Hasan Uzunlar’ın kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar vermiştir” dedi.

Öte yandan Hasan Uzunlar ise Atatürk’e hakaret içeren paylaşımlarına dün de devam etti. Uzunlar, Abdurrahman Dilipak’ın 22.04.2009 tarihinde Yeni Akit gazetesinde yayımlanan, “Mustafa Kemal kimdir? Bu belge niye açıklanmıyor?” başlıklı yazısını ve 23 Haziran 2020 tarihinde “MediaGo 24” adlı internet portalında tekrar yayınlanan yazısını paylaştı.