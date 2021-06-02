Atatürk'e hakaret eden imam Demirkan'a kaymakamdan destek
Ayasofya'da yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alarak hakaretlerde bulunan imam Mustafa Demirkan'a Bilecik’e bağlı İnhisar ilçesinin kaymamı Ali Açıkgöz'den destek geldi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla camiye dönüştürülen Ayasofya’da yaptığı mevlüt konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden İmam Mustafa Demirkan’a kaymakamdan destek ve övgüler geldi.
İmam Demirkan, konuşmasında Ayasofya için, “Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi” derken Atatürk’ü de hedef alarak, “Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir… Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma…” ifadelerini kullanmıştı.
Bilecik’e bağlı İnhisar ilçesinin kaymamı Ali Açıkgöz, Demirkıran’a sahip çıkan bir mesaj yayımladı.
Açıkgöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden biri olan Mustafa Demirkan Hocaya, Allah’ın ayetini zikrettiği için en galiz ifadelerle saldıranlar, seviyelerini bir kez daha göstermişlerdir” ifadelerini kullandı.
Kaymakam Açıkgöz’ün, tepkilerin ardından paylaşımını bir açıklama yapmadan sildiği görüldü.
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