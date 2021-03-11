Atatürk'ün 10 bin fotoğrafını hediye etti

11 Mart 2021 Perşembe, 09:55

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Hanri Benazus ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Benazus'un arşivini hediye etmesinin kendileri için bir onur olduğunu belirtti. Çok az bilinen ya da hiç bilinmeyen Atatürk fotoğraflarının kalıcı sergi dışında gezici sergiyle de tüm Türkiye'de görülmesini sağlayacaklarını bildiren Ödemiş, şunları kaydetti:

"ATATÜRK'ÜN GÜLERKEN 300 FOTOĞRAFI VAR"

"Sayın Benazus'un elinde sergilenmek üzere hazırlanmış 10 bin Atatürk fotoğrafı var. Yaklaşık 10 bin de sergi için hazırlanmak üzere fotoğraf arşivi var. Bu arşivin en büyük özelliği Atatürk'ün ender rastlanan veya kamuoyunca hiç bilinmeyen fotoğraflarının olması. Biz öncelikle bu fotoğraflardan Atatürk-Ankara ilişkisini ortaya çıkaran fotoğraflardan bir sergi çalışmasının hazırlığını yapıyoruz. Atatürk'ün sadece gülerken çekilmiş yaklaşık 300'ün üzerinde fotoğrafı var. Gülen Atatürk fotoğraflarından oluşan bir sergi de açılabilir.

"ÜCRET TALEP ETMEKSİZİN VERDİ"

Sayın Benazus elindeki arşivi herhangi bir ücret talep etmeksizin Ankara Büyükşehir Belediyesine bağışlayacak. Bu arşivi biz uzmanlarımızla birlikte çalışarak, fotoğrafların devamlı sergileneceği bir Atatürk Fotoğrafları Müzesi kurmak hedefindeyiz."

ATATÜRK'LE SOHBET EDEN HAYATTAKİ SON KİŞİ

Türkiye'nin en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri Hanri Benazus da Atatürk ile tanışıp sohbet eden hayattaki son kişi olduğunu ifade etti. Çok sayıda teklif gelmesine rağmen bugüne kadar hiçbir fotoğrafını elinden çıkarmadığını aktaran Benazus, Atatürk fotoğrafları arşivini hiçbir beklenti içinde olmadan Büyükşehir Belediyesi'ne hediye ettiğini söyledi.

"BU ARŞİV KALICI BİR MÜZE OLMALI"

Atatürk'ün Ankara'yı başşehir seçerken kafasında çok uzun planlar olduğunu belirten Benazus, şu ifadeleri kullandı:

"Tam Anadolu'nun göbeğinde ve her yere eşit mesafede olan bir yeri seçti. Ankara çok önemli. Benim özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na önerim, bu arşivin kalıcı bir müze haline getirilmesi. Bu müze hazırlanana kadar metro istasyonlarında veya uygun görülen yerlerde günün anlam ve önemine göre de geçici sergiler açılabilir.

"ATATÜRK'E BORCUMU ÖDÜYORUM"

Bunu yaparken hiçbir beklenti içinde olmadım, çünkü benim Atatürk'e çok büyük bir borcum var. Ben o borcu ödemeye çalışıyorum. Bugüne kadar bu Atatürk müzesinin açılması için Amerika'dan ve Lozan Üniversitesi'nden teklif geldi. Hepsini reddettim, çünkü bu arşiv bu topluma mal oldu. Burada kalması şart ve en önemli yer de Ankara."

"GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yavaş, paylaşımında, "Mustafa Kemal Paşa'nın en geniş fotoğraf arşivinin sahibi Hanri Benazus, koleksiyonunu belediyemize hediye etti. Biz de bu arşivi yeni kuracağımız Atatürk Fotoğrafları Müzesi'nde sergilemeye karar verdik. Gözümüz gibi bakacağız" değerlendirmesini yaptı.