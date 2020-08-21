Atatürk’ün beyaz vagonunu göz önünden kaldırıyorlar

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926’dan 1937’ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı ve İzmir Alsancak Garı önündeki açık alanda sergilenen “beyaz vagon”un TCDD tarafından kaldırılmasına Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP’li vekiller tepki gösterdi.

- CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ MURAT BAKAN: Cumhuriyetle hesaplaşma içindeki AKP iktidarı Atatürk’e ve devrimci arkadaşlarına açıktan saldırmaktan çekinmiyor. Devletin tüm kurumlarında izleri silinmeye çalışılan Atamıza yönelik bu saldırılar toplumda büyük tepki görüyor. Atatürk’ün kurucudevrimci yönünü çağrıştıran tüm miras toplumun hafızasından silinmek isteniyor. Bunun son örneği Alsancak Garı önünde sergilenen beyaz vagonun gözönünden çekilmek istenmesi. Her gün binlerce insanın önünden geçtiği Atamızın hatırasını canlı tutan beyaz vagon hava şartları bahanesiyle görünmeyen bir alana alınma gayretinde. Atamızın İzmirliler nezdinde edindiği tartışmasız yer ve ona duyulan derin sevginin karşılığı olarak sergilenen ve bugün artık bir eser mahiyetinde olan bu yapı, toplumun göz önünden çekilerek akıllarınca İzmirlinin hafızasına kazınmış Atatürk imgesine bir çentik atılmak isteniyor.

- ADD İZMİR ŞUBELERİ EŞGÜDÜM BAŞKANI DOĞAN AYGEN: Yıllardır orada duran beyaz vagon şimdi neden kaldırılmak isteniyor, anlamış değiliz. Bizlere “oradan alıp başka yere kaldıracağız, yok bakımda”, diyerek oyalayacaklar ve bir daha koymayacaklar. Amaç Atatürk’ü ve onun anılarını ortadan kaldırmak. Ama izin vermeyeceğiz. TCDD ile görüşüp neden böyle bir ihtiyaç duyduklarını soracağız. O vagonun orda kalması için mücadele edeceğiz.

AÇIK ALANDAYDI

Atatürk’ün yurtiçi gezilerinde kullanılmak üzere 1926’da Alman bir şirkete yaptırılan vagon içerisinde toplantı salonu, tam donanımlı mutfak, özel tasarlanmış banyo ve yatak odaları, Atatürk’ün çalışma masası ile yaver odası bulunuyor. Vagon 13 yıldır Alsancak Garı İZBAN çıkışındaki açık alanda sergileniyordu. Vagonun, kötü hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi ve vatandaşlara daha sağlıklı ziyaret imkânı sunulabilmesi gerekçesiyle gar içindeki 1 No’lu kapalı perondaki özel sergi alanına taşınacağı belirtildi.

‘ADINI SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR’