'Ateşin Çocukları'nı övdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

08 Ağustos 2021 Pazar, 09:08

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı slogan attıkları iddiasıyla Y.A. ve Z.A. isimli kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, iki kişinin yanı sıra, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve 'Ateşin Çocukları'nı övücü nitelikte paylaşımda bulundukları iddia edilen A.A.D.'ye yönelik de operasyon düzenledi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.A ve Z.A çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.



