'Ateşin Çocukları'nı övdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Sultangazi'de yapılan operasyonda "yasadışı slogan attığı" iddiasıyla 2 şüpheli ve "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı slogan attıkları iddiasıyla Y.A. ve Z.A. isimli kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, iki kişinin yanı sıra, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve 'Ateşin Çocukları'nı övücü nitelikte paylaşımda bulundukları iddia edilen A.A.D.'ye yönelik de operasyon düzenledi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.A ve Z.A çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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