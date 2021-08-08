'Ateşin Çocukları'nı övdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Sultangazi'de yapılan operasyonda "yasadışı slogan attığı" iddiasıyla 2 şüpheli ve "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
08 Ağustos 2021 Pazar, 09:08
'Ateşin Çocukları'nı övdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı slogan attıkları iddiasıyla Y.A. ve Z.A. isimli kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, iki kişinin yanı sıra, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve 'Ateşin Çocukları'nı övücü nitelikte paylaşımda bulundukları iddia edilen  A.A.D.'ye yönelik de operasyon düzenledi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.A ve Z.A çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi. 



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