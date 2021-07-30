Sedat Peker: Yangınları HDP'liler çıkarıyor demek halkımızı HDP binalarına saldırtma amacından başka ne işe yarayabilir?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden, ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peker, devam eden yangınlara ilişkin HDP'lilerin suçlanmasına tepki gösterdi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye'nin çok sayıda noktasında devam eden yangınlara ilişkin HDP'lilerin suçlanmasına tepki göstererek, "Yangınlar daha yeni başlamışken, hiçbir fail henüz yakalanmamışken, yangınları HDP’liler çıkarıyor demek halkımızı HDP binalarına saldırtma amacından başka ne işe yarayabilir?" ifadelerini kullandı.
Peker, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, devam eden yangınlara ilişkin HDP'lilerin suçlanmasına tepki gösterdi. Peker, iç savaş çıkartılmaya çalışıldığını öne sürerek, "Tekrar tekrar söylüyorum, iç savaş çıkartma gayesinde olanlar ve bu amacı taşıyanlara bilip ya da bilmeden hizmet edenler şunu sakın unutmayın, belki bugün olmasa da bir gün bunun bedelini mutlaka ödeyeceksiniz" ifadesini kullandı.
1-Kıymetli dostlarım, terör ile mücadele kanunları kapsamında 1 litre benzin alabilmek için dahi karakol iznine başvurulurken ayrıca da her sokak başında polis ve jandarma kontrolleri yapılırken, henüz ortada yakalanan hiçbir fail olmadığı halde Bu yangınları HDP’liler …— Sedat Peker (@sedat_peker) July 30, 2021
Peker'in paylaşımları şöyle:
"ACABA HANGİ AKILA HİZMET?"
- 1- Kıymetli dostlarım, terör ile mücadele kanunları kapsamında 1 litre benzin alabilmek için dahi karakol iznine başvurulurken ayrıca da her sokak başında polis ve jandarma kontrolleri yapılırken, henüz ortada yakalanan hiçbir fail olmadığı halde Bu yangınları HDP’liler …
- 2- …çıkarıyor demek acaba hangi akıla hizmet? Ülkenin en az 20 ayrı yerinde orman yangınları var. Bir orman yangını çıkarmak için en az birkaç bidon benzin gerektiği gerçeği ortadayken kendimize şu soruyu sormamız gerekmez mi: Bu benzinleri polis kontrol noktalarından HDP’liler…
- 3- …nasıl geçirmiş olabilirler? Yangınlar daha yeni başlamışken, hiçbir fail henüz yakalanmamışken, yangınları HDP’liler çıkarıyor demek halkımızı HDP binalarına saldırtma amacından başka ne işe yarayabilir?
"İÇ SAVAŞ ÇIKARTMA GAYESİNDE OLANLAR..."
- 4- Tekrar tekrar söylüyorum, iç savaş çıkartma gayesinde olanlar ve bu amacı taşıyanlara bilip ya da bilmeden hizmet edenler şunu sakın unutmayın, belki bugün olmasa da bir gün bunun bedelini mutlaka ödeyeceksiniz.
- 5- Ülkemizi gerçekten seven gerçek milliyetçiler, gerçek vatanseverler; her ne olursa olsun lütfen sokağa çıkmayın. Vatansever görünümlü provokatörlerin oyununa asla gelmeyin Benim samimiyetime ve tecrübeme lütfen inanın. Sağlığıma kavuşmama az kaldı,…
- 6- …inşallah önümüzdeki günlerde daha sık beraber olacağız. doncu sülüman, fındık kadar beyninle tarihten yalan yanlış örnekler verdiğini okuyorum. Sakın seninle işim bitti zannetme.
- 7- Seni ve seni destekleyenlerin gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermeden bu dünyadan ayrılmak gibi bir niyetim yok."
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