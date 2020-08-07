Atina: Lahey için hazırız

07 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Akdeniz’de gerilim yüksekken Yunanistan ve Mısır’dan deniz sınırı anlaşması geldi. Kahire’de bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri dün yaptıkları ortak basın toplantısında iki ülke arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Ankara ile Libya’da UUH arasında geçen yıl “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı.Yunan basınına yansıyan haberlerde ise Başbakan Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunu müzakere etmeye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

LAHEY ÇIKIŞI

Miçotakis sonuç alınamaması halinde Lahey Adalet Divanı’na işaret etti. “İki taraf da Lahey’e başvurmayı kabul ederse, Yunanistan çıkacak kararı uygulayacak” dedi. Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmaya Ankara’nın tepkisi sert oldu.

Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır” açıklamasını yaptı. Sözde sınırlandırılan alanın, BM’ye de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığı vurgulanan açıklamada, “2003’te GKRY ile imzaladığı anlaşmayla 11 bin 500 kilometrekareden vazgeçen Mısır, yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya’nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.