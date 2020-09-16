Atina’ya Lozan uyarısı

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilimin ardından Türkiye’nin Oruç Reis araştırma gemisini Antalya’ya çekmesinden sonra Türk ve Yunan askeri heyetleri, NATO çatısı altında dün üçüncü toplantısını yaptı.Görüşmede Akdeniz’de çatışmanın önlenmesi için alınacak tedbirler ele alındı. Görüşme öncesinde Yunanistan’ın Sakız Adası açıklarında tatbikat duyurusuna karşı Türkiye, Lozan anımsatmasıyla bu adanın gayrı askeri statüsünün ihlal edildiği uyarısında bulundu.

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin düşürülmesi için NATO’nun devreye girmesinin ardından Türkiye, Oruç Reis gemisinin 12 Eylül’de dolan sismik araştırma görevi için yeni NAVTEX mesajı yayımlamadı. Oruç Reis, Antalya Limanı’na demirledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oruç Reis gemisinin rutin bakım ve ikmal için Antalya’ya döndüğünü söylese de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin “diplomasiye şans tanıdığını” belirtmiş ve Yunanistan’a da mütekabil adım atması çağrısında bulunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 4 Eylül’de Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesi için teknik görüşmeler yapma konusunda uzlaşı sağladığını açıklamış ve ilk görüşmenin NATO karargâhında yapıldığını duyurmuştu. İki ülke heyetleri 10 Eylül’de de bir araya gelmişti.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Oruç Reis’in Antalya’ya çekilmesinin ardından Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilk temas olan NATO karargâhındaki dünkü toplantıda da iki ülke askeri heyetleri Akdeniz’de sıcak çatışmanın önlenmesi için alınacak teknik tedbirleri görüştü. Milli Savunma Bakanlığı, bir sonraki toplantının yarın için planlandığını bildirdi.

Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmeler ve diyalog çağrılarının arasında iki ülke arasındaki “Navtex diplomasisi” de sürüyor. Önceki gün Yunanistan’ın Limni NAVTEX İstasyonu’nun Sakız Adası açıklarında tatbikat yapılacağını duyuran mesajı üzerine Türkiye, İzmir NAVTEX İstasyonu üzerinden karşı mesaj yayımladı. Türkiye’nin yayınladığı Navtex mesajında “Sakız Adası’nın1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği” belirtildi.

Denizlerde güvenli seyir için denizcilere bilgi aktarım sistemi olan NAVTEX üzerinden Lozan Barış Anlaşması’nın ihlal edildiği yönünde mesaj yayınlanması dikkat çekti. Türkiye, Yunanistan’ın Ege’deki tatbikat bildirimleri üzerine daha önce de 30 Nisan ve 15 Mayıs’ta İzmir NAVTEX İstasyonu üzerinden yayınladığı mesajlarla Yunanistan’ın, adaların Lozan Barış Antlaşması’yla belirlenen gayrı askeri statüsünü ihlal ettiğini duyurmuştu.