Atlantik Halı’dan Duygu Delen'in ölümü hakkında açıklama
17 yaşındaki Duygu Delen’in Mehmet Kaplan’ın evinde şüpheli ölümü hakkında, Kaplan’ın ailesinin sahibi olduğu Atlantik Halı firmasından açıklama geldi.
Duygu Delen, Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan’ın evinin 4. katından düşerek yaşamını yitirdi.
Duygu Delen’in şüpheli şekilde ölümünün bir kadın cinayeti olabileceği, Delen’i eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Kaplan’ın aşağı ittiği iddia ediliyor.
Kaplan "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.
Mehmet Kaplan geçen yıl alkollü araç kullanırken Zeynep Berna Atay'a çarparak onun ölümüne neden olmakla suçlanmış ve tutuksuz yargılanmıştı. Davayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.
ATLANTİK HALI AÇIKLAMA YAPTI
Mehmet Kaplan’ın babası Bileç Kaplan’a ait Atlantik Halı isimli firmadan ise bir açıklama yapıldı.
Açıklamada Mehmet Kaplan'ın ismine yer verilmezken,"Yaşanan elim olayın derin hüznünü ve üzüntüsünü yaşıyoruz" denildi.
Açklamanın devamında şöyle denildi. "Konu Gaziantep Cumhuriyet Başsacılığı'nca yürütülen bir soruşturma ile takip edilmektedir. Soruşturmada olayın bir an evvel aydınlatılmasını ve adaletin tecelli etmesini diliyoruz. Yüce Türk yargısının varacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı belirtmek isteriz."
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