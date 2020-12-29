Atletico Madrid Diego Costa ile yollarını ayırdı
Atletico Madrid'de Diego Costa ile yollar ayrıldı. Karar, 32 yaşındaki futbolcunun isteği üzerine alındı.
Ayrılığı duyuran Atletico Madrid Kulübü "Diego Costa'nın talebi üzerine, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır" açıklamasını yaptı.
Costa anlaşmaya göre, Atletico Madrid'in La Liga veya Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleriyle anlaşırsa 15 milyon Euro ödeyecek.
Kırmızı beyazlılar, Diego Costa'yı 2017-2018 sezonundan önce Chelsea'den transfer etmişti.
Bu İspanyol forvetin ikinci Atletico Madrid serüveni olmuştu.
Brezilya asıllı İspanyol santrfor Diego Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı Atletico Madrid'de 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü.
Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.
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