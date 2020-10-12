ATO Başkanı Dr. Karakoç: 'Edizer’i 6 ay meslekten men edebiliriz'
Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç, sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları ile gündeme gelen Ali Edizer’in açığa alınmasıyla birlikte soruşturma süresince hekimlik yapamayacağını belirtti.
Edizer hakkında kendilerinin de soruşturma açtığını anımsatan Karakoç, “Bu soruşturma sonucu onu 6 ay hekimlikten men etme hakkımız var ama bu kararımız için yargı yolu açık olacak. Bizim vereceğimiz cezanın Sağlık Bakanlığı onayından da geçmesi gerekiyor” dedi.
Yargı yolu açık
Sağlık Bakanlığı, “Erkekler iki eş alsın” diyen ve adı Menzil tarikatı ile anılan Ali Edizer’in, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki başhekim yardımcılığı görevinden alınmasının ardından tabiplik görevinden de açığa alındığını duyurdu. Edizer’in kadrosu da Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren ATO Başkanı Karakoç, “Şu anda meslekten men edilmedi ama görevden alındı. İdari görevinden de alındı. Açıkta olduğu süre boyunca hekimlik yapamaz” dedi.
ATO’nun da Edizer hakkında soruşturma açtığını anımsatan Karakoç, “Bizim uyarı cezasından 6 aylık meslekten men cezasına kadar yetkimiz var. Ama bu cezayı yalnız bizim vermemiz yetmiyor. Bu kararın yargı yolu da açık oluyor” ifadelerini kullandı.
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