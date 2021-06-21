Avcılar’da eski eşine sokak ortasında art arda kurşun sıktı
Avcılar’da bir şahıs, eski eşine sokak ortasında art arda kurşun sıktı. O anlar kameraya yansırken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi’nde yaşandı. Kader K. isimli zanlı, sokakta arkadaşı ile birlikte yürüyen eski eşi Gönül Ayvacıoğlu’nu takip etti. Kadınların arkasından yavaşça yaklaşan adam eski eşine kurşun yağdırdı.
Yaralanan kadın kaldırımda yere yığıldı.
Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kader K. ise polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayı gören bir yurttaş, "Adam birkaç gündür burada çiçekçiyim diyerek dolaşıyordu. Kadınlar geliyor iki kişi. Adam direk silahına davranıyor. Kadına 4 el ateş ediyor. Kaçıp gidiyor, polis aşağıda yakalamış" dedi.
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