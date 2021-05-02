Avcılar’da park yeri ararken ALES’i kaçırdı

02 Mayıs 2021 Pazar, 12:00

ÖSYM tarafından düzenlenen AKADEMİK Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün saat 10.15'te başladı.

Adaylar, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı 'Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi' kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Adaylar, yanlarında eş, kardeş, anne veya babalarından birinin refakatinde sınav merkezlerine gidebildi.

Avcılar’daki D-100 karayolu yan yolu üzerinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne otomobili ile gelen Abdullah Demir isimli aday, park yeri aradı.

Okulun çevresinde dolaşarak park yeri arayan Demir, saat 10.04’te koşarak binaya girmek istedi.

Ancak, binanın dış kapısının saat 10.00’da kapatıldığını ve içeri alınmayacağını belirten aday tüm çabalarına rağmen içeri alınmadı.

Aynı binaya koltuk değnekleri ile gelen bir aday ise cuma günü trafik kazası geçirdiğini belirtirken, güçlükle binaya girebildi.