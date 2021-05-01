Çığlıklar duyulmadı: 'Tam kapanma'da yüzbinlerce kişiyle ALES yapılacak

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:38

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı "tam kapanma" tedbirleri kapsamında resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe'den itibaren uzaktan eğitime geçilmesi kararı alırken 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının da 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmesine karar verdi.

Yüzbinlerce adayın katılması beklenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili ise herhangi bir tarihi düzenlemesine gidilmedi.

Buna göre ALES, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takviminde ilan edildiği gibi 2 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Sınava girecek adaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi' kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

KAPANMA ALGI, ÖLÜMLER GERÇEK

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e değerlendirmede bulunan Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, "MEB, 17 günlük tam kapanma olmasaydı sınavları iptal etmeyi düşünmüyordu, sınavlarının tarihlerini bu kapanma dışında değiştirmeme yönelimindeydi. Üretimde belli kısımları kapatım belli kısımları da seyrelterek olağan akışı olanaklarını yaratmaya çalışıyorlar. Eğitim-Sen olarak, hemen hemen bütün alanlarda emekçiler adına en az 28 günlük bir tam kapanma önermiştik. Bunu yapmak yerine tam kapanma algısı yaratılıyor" dedi.

Kurul, "Bu sınavlar tam kapanma algısının teşhiri niteliğinde. Sınavları yaparlar, vaka sayıları yeniden artar, ve daha fazla insan ölmeye devam eder. Peki bu nasıl ‘tam kapanma’ oluyor?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"NEDEN İŞKENCE EDİYORSUNUZ?"

Yoğun bulaşı riski içeren pandemi koşulları altında gerçekleşecek olan sınavın ertelenmesi için adaylar sosyal medyada #ALESertelensin etiketi ile tepkilerini ve çağrılarını dile getirdi.

Başta ulaşımda olmak üzere birçok şehirlerdeki insan yoğunluğunu büyük ölçüde artırması beklenen ALES sınavı geçen sene salgındaki ölü ve vaka sayıları bugünkünün yarısı kadarken ertelenmişti.

Koronavirüs salgınında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Dr. Serdar Savaş da sınavın ertelenmemesine tepkisini "ALES’e 500 Bin kişi girecek. Aşılandılar mı? Hayır. 500 bin aileye tehdit oluşturacak sınavı yapmakta sakınca yoksa neden esnafa işkence ediyorsunuz. Beceriksiz, akılsız ve bilgisizsiniz." diyerek dile getirdi.