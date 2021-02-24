AVM’ler için İngiliz modeli gündemde

24 Şubat 2021 Çarşamba, 02:00

TESK, AVM ve zincir marketlerle ilgili yasanın bir an önce çıkarılmasını isterken Elvan’ın bu konuda İngiltere örneğini verdiği öğrenildi. İngiltere’de zincir market ile AVM’lerin saat 10.00-18.00 arasında açık olduğuna dikkat çekildi. Cumartesi günleri saat 13.00’te kapanan bu işletmeler, pazar günü ise tümüyle kapalı. Alınan bilgiye göre Elvan, bu örneğin Türkiye’de olabileceğini, bunun yönetmelikle yapılabileceği belirtti.