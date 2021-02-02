Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'dan flaş Süleyman Soylu iddiası: Bilerek yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetlerinin kısıtlanmasının ardından Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2021 Salı, 23:13
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'dan flaş Süleyman Soylu iddiası: Bilerek yapıyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu, benzeri bir tweeti bir kez daha attı. Tweetine "Tuzağa düşmeyin" diye yazan Soylu, tweetine eklediği açıklamasında iki kez "LGBT sapkını" ifadelerini tekrar etti. Aynı ifadelerin tekrarlanması ardından Twitter Soylu'nun 2 tweetine de kısıtlama uyguladı.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Soylu'nun tweetleri bilerek attığını ve kendi tweetlerini kısıtlattırmaya çalıştığını iddia etti.

Kiraz'ın ifadeleri şu şekilde:

"Süleyman Soylu tam bir şovmen. Trump engellendiğinden bu yana bilerek nefret söylemi içeren twitler atıyor. Cünkü twiter onu engellesin istiyordu. Başardı. Şovunu büyütecektir. Kendi ismini Erdoğan'dan büyük hale getiriyor ve bunda çok başarılı..."


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