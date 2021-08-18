Avro ve dolar ne kadar oldu? (18 Ağustos 2021)
İstanbul serbest piyasada Avro ve dolarda son durum. Dolar ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda dün satış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, yeni günün Asya borsaları ve endeks vadelileri tarafında pozitif başladığı görülüyor.
BASKILAMAYA DEVAM EDİYOR
Dünya çapında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ve bu paralelde alınan yeni kısıtlama tedbirleri ile Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerdeki artış, pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor.
BELİRSİZLİKLERİ DESTEKLEDİ
Makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesi de risk iştahında azalışı beraberinde getirirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar ekonomik gidişata yönelik bu belirsizlikleri destekledi.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 8,4250 liradan alınan dolar, 8,4270 liradan satılıyor. 9,8820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8840 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4310 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8930 lira olmuştu.
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