Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda ilk madalya Eda Eltemur’dan geldi

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:56

Hırvatistan’da düzenlenen 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda İBBSK bünyesinde yetişen milli sporcu Eda Eltemur, Bosna Hersekli rakibi Ivona Cavar ile karşı karşıya geldi.



Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Eda Eltemur, Bosnalı rakibi Ivona Cavar’ı mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Kadın Kumite Milli Takımı, bugün 2 bronz ve yedisi final maçı olmak üzere 9 madalya maçına çıkacak.