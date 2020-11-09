Avrupa futbolunda sakatlık kabusu

09 Kasım 2020 Pazartesi, 10:59

Hafta sonu Avrupa’daki liglerde oynanan karşılaşmalarda takımlarda birçok oyuncu sakatlanıp kenara gelmek zorunda kalırken pandemi sebebiyle sıkışık fikstürün vermiş olduğu dezavantaj takımları etkilemeye başladı.

Haziranda başlayacak Avrupa Şampiyonası ve pandemi sebebiyle geçtiğimiz sezonların aksine daha sıkışık bir fikstürde oynayan takımlarda sakat oyuncuların sayısı artmaya devam ediyor. Hafta sonu oynanan maçlarda takımlar önemli oyuncularından uzak kalacakken sakatlıklara karşı nasıl önlem alınacağı belirsizliğini koruyor.

Son olarak takımın en önemli oyuncularından Virgil Van Dijk’ı çapraz bağ sakatlığıyla kaybeden Liverpool’da, dün oynanan Manchester City maçında Trent Alexander Arnold dizindeki sakatlık sebebiyle kenara gelmek zorunda kaldı. Maçın 60.dakikasında kendini yere bırakan İngiliz oyuncunun bugün MR’ının çekileceği belirtilirken İngiltere Milli Takımı’nın önümüzdeki hafta oynayacağı maçların kadrosundan çıkartıldığı açıklandı.

Koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından takıma dönen Cristiano Ronaldo, Juventus’un dün Lazio ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan isim oldu. Virüs sebebiyle takımdan uzun bir süre ayrı kalan Portekizli oyuncu dün yaşadığı sakatlık sebebiyle yine sahalardan uzak kalabilir. Maçın 76.dakikasında korner pozisyonunda Lazio’dan Luiz Alberto ile çarpışan Ronaldo kenara gelmek zorunda kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ronaldo’nun milli takıma katılacağı belirtilirken sakatlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Transfer döneminin son gününde Arsenal’e katılan Thomas Partey, dün Arsenal’in Aston Villa’ya kaybettiği 3-0’lık maçta sakatlandı. Maçın ikinci yarısında yerini Dani Ceballos’a bırakan Ganalı oyuncunun çekilecek MR’ın ardından durumu netlik kazanacak.