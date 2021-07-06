Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, rekor kırdı
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel rekor kırarken, Batuhan Filiz ise altın madalya kazandı.
Milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 800 metre serbest stilde Avrupa Gençler Şampiyonası rekoru kırdı.
İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başlayan şampiyonada kadınlar 800 metre serbest stil elemelerinde yarışan 16 yaşındaki Merve Tuncel, 8.28.03'lük derecesiyle şampiyona rekorunun yeni sahibi oldu.
Bir önceki rekor, 2019 yılında Rusya'nın Kazan kentindeki şampiyonada İtalyan Giulia Salin tarafından 8.29.19 ile kırılmıştı.
Milli sporcu, yarın akşam seansında finalde madalya mücadelesi verecek.
Merve Tuncel, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırmıştı.
BATUHAN FİLİZ'DEN ALTIN MADALYA
Milli sporcu Batuhan Filiz ise, erkekler 400 metre serbestte altın madalya kazandı.
Batuhan, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda, 400 metre serbest finalinde 3.50.68'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.
Aynı yarışta mücadele eden bir diğer milli sporcu Yiğit Aslan ise 3.53.62 ile 7. sırada yer aldı.
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