Son dakika... Avrupa İlaç Ajansı'ndan 'Sinovac' kararı
Son dakika gelişmesi... Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısında ön değerlendirme sürecini başlattı.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı.
Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada, “EMA’nın insan ilaçları komitesi (CHMP), Sinovac Life Sciences tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ön değerlendirme sürecinin başlattı. CHMP'nin sıralı incelemeyi başlatma kararı, laboratuvar çalışmalarından (klinik olmayan veriler) ve klinik çalışmalardan elde edilen ön sonuçlara dayanmaktadır. Bu çalışmalar, aşının, Kovid-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'yi hedefleyen antikorların üretimini tetiklediğini ve hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir” denildi.
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