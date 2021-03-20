Avrupa Konseyi’nden İstanbul Sözleşmesi tepkisi: “Büyük bir gerilemedir”

20 Mart 2021 Cumartesi, 15:02

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararını değerlendirdi. Yazılı açıklamada bulunan Buric bu adımı, “Türkiye'de, Avrupa'da ve ötesinde kadınların korunmasını tehlikeye attığı için çok içler acısıdır” şeklinde değerlendirdi. Kararın büyük bir gerileme olduğunu ifade eden Buric, "Türkiye'nin kadına yönelik şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurması kahredici bir haberdir” dedi.

Buric’in konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin kadına yönelik şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurması kahredici bir haberdir. İstanbul Konvansiyonu 34 Avrupa ülkesini kapsar ve toplumlarımızda kadınları ve kızları her gün karşılaştıkları şiddete karşı korumada altın değerinde uluslararası bir çaba olarak kabul edilir. Bu adım, tüm çabalara karşı büyük bir gerilemedir ve Türkiye'de, Avrupa'da ve ötesinde kadınların korunmasını tehlikeye attığı için çok içler acısıdır."

Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Daniel Holtgen de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kadınları korunmasıyla ilgili uluslararası sözleşmeden çekilmesi tahrip edici bir haber" dedi.