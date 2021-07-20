Avrupa kulüpleri, Göztepeli İrfan Can'a talip oldu
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat için Avrupa kulüpleri harekete geçti.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'nin genç kaleci İrfan Can, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.
Daha önce Fransa'dan Nimes ve Metz, İspanya'dan da Real Betis ve Levante ekiplerinin takip ettiği genç oyuncu için Almanya'nın Union Berlin takımının da devrede olduğu iddia edildi.
Berlin ekibinin İrfan Can için Göztepe'ye teklif götürmeye hazırlandığı vurgulanırken, Başkan Mehmet Sepil'in iyi bir teklif gelmesi durumunda 23 yaşındaki kaleciyi Avrupa'ya gönderebileceği kaydedildi.
Geçen sezon Adanaspor'dan Göztepe'ye transfer olan İrfan Can Eğribayat kısa sürede kendini kanıtladı.
Süper Lig'de Göztepe formasını 35 maçta terleten İrfan, 3150 dakika görev yaparak istikrarlı bir dönem geçirdi.
Video Haberler
- 'Kadın pedi' dedi diye saldırıya uğradı
- Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı
- Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı
- Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
- İlginç anlar... Markette bulananlar sağa sola kaçıştı
- Acemi kasaplar hastanelik oldu
- CHP'den yurttaşlara videolu bayram mesajı
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı
- Trafikte kaçan boğayı kurtarma operasyonu
- Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Müjde belli oldu; oraya da 'külliye'
- Dilipak'tan Erdoğan'ın 'müjde'sine tepki
- Japonya ile G. Kore arasında 'mastürbasyon' krizi
- Denize girenlerde kaşınma başlayınca sahil boşaltıldı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Öksüz o gece Akıncı'da mıydı?
- Yüzleri insanlıkla bedenleri toprakla buluştu
- DEVA Partisi'nde üst düzey istifa!
- Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı
- KKTC uçağında Saadet sürprizi!