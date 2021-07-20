Lazio oyuncusu Elseid Hysaj, paylaştığı şarkı yüzünden tepki gördü
Napoli'den ayrılarak Lazio'ya imza atan Elseid Hysaj, sosyal medya hesabından paylaştığı "Bella Ciao" şarkısı sebebiyle taraftardan tepki gördü.
Napoli'den Lazio'ya transfer olan 27 yaşındaki Arnavut futbolcu Elseid Hysaj, sosyal medyadan Lazio formasıyla Bella Ciao söylediği videoyu paylaşınca, taraftardan yoğun tepki gördü.
İtalyan basınının haberine göre, sosyal medyadan paylaşım yapılan restoranın neresi olduğunu tespit edip mekana giden bir grup aşırı-sağ görüşlü Lazio taraftarı, oyuncuyla görüşmek istemiş ancak takım mekandan ayrılmıştı.
Grup, takımın kaldığı otelin önünde sportif direktör Igli Tare ve oyuncuyla görüşerek, şarkının takım kampında söylenmesinden rahatsız olduklarını belirtti ve teknik direktör Sarri'nin takımın havasına bu denli müdahele etmesinden rahatsız olduklarını ifade ettiler.
SS Lazio kulübü de bu olayın ardından yayımladığı resmi bildiride, "Takıma olan bağlılık ve sağlanan sakinlik ortamı devam etmelidir" mesajı vererek, oyuncunun arkasında olduklarını beyan etti.
Yine İtalyan basınının haberine göre, Hysaj'ın "Bella Ciao" şarkısını söylemesi, ünlü bir İspanyol televizyon dizisi olan La Casa de Papel'den kaynaklanmakta. Sezon öncesi kamplarında futbolcuların eğlenmek için şarkı söyleme etkinliği gerçekleştirmelerinin ve bunun bir ritüele dönmesinin, politik bir bağlamdan uzak olduğu savunuluyor.
Sol fikriyatın sembol marşı haline gelen "Bella Ciao", 1940'lı yıllarda Almanya'nın İtalya'yı işgali sırasında Kuzey İtalya'daki anti-faşist isyancıların marşı olarak doğmuştu.
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