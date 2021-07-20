PSV ile karşılaşacak Galatasaray, Hollanda'ya gitti

20 Temmuz 2021 Salı, 13:37

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak.

Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Sarı-kırmızılı kafileden öncelikle Kulüp Başkanı Burak Elmas İstanbul Havalimanı'na ulaşırken, daha sonra futbolcular bireysel olarak havalimanına geldi.

Karşılaşma için bugün İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Hollanda'ya giden sarı-kırmızılı kafilede şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk."

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak.

Galatasaray resmi hesabı bu anları, "Aslanlarımızın, Eindhoven yolculuğu başladı!" notu düşerek paylaştı.